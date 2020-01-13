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Ici, on parle de votre maison comme on en parlerait entre amis. On teste les astuces avant de les recommander, on compare les solutions sans complaisance, et on essaie d’écrire les articles qu’on aurait aimé trouver quand on cherchait soi-même la réponse. Que vous soyez propriétaire, locataire, en plein chantier ou simplement en quête d’idées, vous trouverez chaque semaine de nouveaux conseils pour faire avancer vos projets.