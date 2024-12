Pour un réveillon de Noël qui allie raffinement et simplicité, les recettes de poisson au Thermomix sont idéales. Rapides à préparer, elles séduisent par leur goût délicat et leur présentation élégante. Nous vous proposons un menu festif qui fait honneur à la mer tout en vous permettant de profiter pleinement de vos convives.

1/ Les mousses de Saint-Jacques et les terrines aux saveurs marines en entrée

Commencez le repas avec des entrées légères et sophistiquées, vous mettrez en appétit vos invités. Les mousses de Saint-Jacques et les terrines aux saveurs marines, préparées au Thermomix, offrent des textures aériennes et des saveurs iodées.

Les ingrédients essentiels pour la mousse de Saint-Jacques à Noël :

300 g de noix de Saint-Jacques

2 blancs d’œufs

20 cl de crème fraîche

Sel, poivre, et une pincée de piment d’Espelette

Les ingrédients pour la terrine marine

400 g de saumon frais

200 g de filets de poisson blanc

150 g de crevettes décortiquées

3 œufs

25 cl de crème liquide

Ces recettes sont prêtes en moins de 30 minutes grâce à la cuisson vapeur du Thermomix, idéale pour préserver les arômes marins.

La préparation à l’aide du Thermomix

Préparer les ingrédients :

Nettoyez et séchez les noix de Saint-Jacques.

Séparez les blancs d’œufs des jaunes (réservez les jaunes pour une autre recette).

Mixer les Saint-Jacques :

Placez les noix de Saint-Jacques dans le bol du Thermomix.

Mixez 15 secondes / vitesse 5, jusqu’à obtenir une purée homogène.

Ajouter les ingrédients liquides :

Incorporez la crème fraîche, les blancs d’œufs, le sel, le poivre, et le piment d’Espelette.

Mélangez 30 secondes / vitesse 4 pour une texture lisse.

Cuisson vapeur :

Versez la préparation dans des ramequins préalablement beurrés.

Disposez les ramequins dans le Varoma.

Ajoutez 500 ml d’eau dans le bol, puis faites cuire 20 minutes / Varoma / vitesse 1.

Servir :

Démoulez délicatement les mousses une fois refroidies. Servez avec un coulis de poivrons rouges ou une salade croquante.

2/ La blanquette de la mer et le cabillaud en sauce pour Noël

Pour le plat principal, deux options classiques revisitées. La blanquette de la mer combine poissons blancs, crustacés et légumes dans une sauce crémeuse. Le cabillaud en sauce, quant à lui, se distingue par ses notes citronnées et ses légumes fondants.

Recette Temps de préparation Temps de cuisson Niveau de difficulté Blanquette de la mer 15 min 25 min Facile Cabillaud en sauce 10 min 20 min Très facile

Ces plats sont parfaits pour satisfaire les palais les plus exigeants tout en conservant une préparation décontractée.

Astuce : accompagnez votre blanquette de la mer avec un riz sauvage et quelques tomates.

La préparation de la blanquette au Thermomix

Préparer les ingrédients :

Coupez 300 g de filets de poisson blanc (colin, cabillaud) et 200 g de saumon en morceaux.

Décortiquez 150 g de crevettes et réservez.

Épluchez et coupez en rondelles 2 carottes et 1 poireau.

Pelez et émincez 1 oignon.

Cuisson des légumes :

Placez les carottes, le poireau, et l’oignon dans le bol.

Ajoutez 500 ml d’eau, 1 cube de bouillon de légumes, et une pincée de sel.

Faites cuire 15 minutes / 100 °C / vitesse 1.

Cuire les poissons et crevettes :

Placez les morceaux de poisson et les crevettes dans le Varoma. Positionnez-le sur le bol.

Prolongez la cuisson 10 minutes / Varoma / vitesse 1.

Préparer la sauce crémeuse :

Retirez le Varoma et réservez les poissons et les crevettes.

Filtrez le bouillon dans un récipient et conservez-en 250 ml.

Remettez le bol vide en place et ajoutez 30 g de beurre et 30 g de farine. Faites cuire 3 minutes / 100 °C / vitesse 2 .

. Versez les 250 ml de bouillon réservé et 100 ml de crème fraîche. Mélangez 5 minutes / 90 °C / vitesse 3.

Assembler et servir :

Dans un plat, mélangez les poissons, les crevettes, et les légumes. Nappez de sauce.

Servez chaud avec du riz ou des pommes de terre vapeur.

Bonus : la recette des papillotes de poisson au Thermomix

Les papillotes sont un classique revisité avec l’aide du Thermomix. Elles permettent de conserver les saveurs et la tendreté du poisson tout en offrant une présentation soignée.

Les accessoires utiles :

Papier sulfurisé ou feuilles de cuisson

Paniers vapeur du Thermomix

Une spatule fine pour manipuler les papillotes

Pour varier les plaisirs à Noël, associez différents poissons (saumon, bar, lieu noir) à des légumes comme les carottes, courgettes ou poireaux. Une pincée d’herbes fraîches et un filet d’huile d’olive suffisent pour révéler les saveurs.