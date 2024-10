Où vont partir les Français pour les vacances d’hiver ?

Chaque année, de nombreux Français partent s’aérer à la montagne en quête de repos, de sensations fortes. Cette année encore, une grande majorité de personnes envisagent de partir à la montagne durant leurs vacances pour skier, pour profiter des joies de la neige. Le pic des réservations est attendu entre les mois de novembre et décembre. Les plus prévoyants ont déjà réservé leur séjour dans leur station préférée.

Trois Français sur dix prévoient de partir cet hiver

Entre le mois de décembre 2024 et avril 2025, selon une étude, plus de 39% partiront à la montagne, 27% à la mer, 22% en ville et 11% à la campagne, plus de 7 personnes sur dix restent en France. La Savoie, la Haute-Savoie sont toujours à l’honneur, plus de 45%, les Pyrénées, 19% avec les Alpes du Sud, le Massif central et l’Isère sont peu choisis pour les vacances d’hiver. Les personnes qui choisissent de partir en vacances cet hiver y resteront environ 6 nuits. Les activités choisies sont principalement le ski, les randonnées en raquette, à pied.

La montagne pour se retrouver

Tous ceux qui optent pour la montagne pour les vacances d’hiver choisissent ce genre de séjour pour se retrouver en famille, entre amis. Les Français qui n’ont pas encore réservé attendent de savoir si la neige sera au rendez-vous. Le principal frein pour réserver de belles vacances hivernales reste le coût. Entre l’hébergement, les forfaits, la nourriture, les activités hors ski, le budget est conséquent. Que ce soit pour profiter des joies de la montagne ou pour s’évader vers des destinations ensoleillées, le choix est varié. Les stations sont prêtes à accueillir un grand nombre de vacanciers en espérant que la neige tombe en abondance.