Fêter Halloween en France, frissons garantis

Depuis quelques années, cette fête fait de plus en plus d’adeptes. Déguisements, décorations, gourmandises, tout est réuni pour passer un bon moment avec les enfants. Cette fête le temps d’une nuit transforme le pays des lumières en un royaume des ténèbres. Halloween est une fête d’origine celtique. Elle est très ancrée aux USA. En France, une multitude d’événements sont prévus sur tout le territoire.

Pour les amateurs de frissons

On peut à moindre coût décorer son jardin, sa maison, prévoir des déguisements. En effet, certains magasins comme Action, Gifi, la Foir’fouille proposent un tas de produits à des prix très compétitifs. Selon une étude plus de 40% des Français vont fêter Halloween cette année. Les dépenses liées à cette fête ont d’ailleurs augmenté de plus de 15% depuis 2020. Disneyland reste la destination idéale pour fêter Halloween.

Le festival se déroule du 1er octobre au 3 novembre. La France offre aussi un large choix de châteaux pour fêter Halloween. En Bretagne, le château de Fougères, Île-de-France, le château de Breteuil, Haut de France, le château de Chantilly.

Sensations fortes au rendez-vous

Les parcs d’attractions sont des lieux qui rivalisent d’imagination pour vous donner des frissons le temps d’une journée, d’une nuit, parc Astérix, Futuroscope, Nigloland, Walibi, Europa Park. Pourquoi ne pas participer à un escape game, frissons garantis ?

La gastronomie est aussi un bon moyen pour fêter Halloween. Vous pouvez réaliser des doigts de sorcière avec de la pâte feuilletée, des yeux de crapaud avec des macarons, un gaspacho avec des betteraves. Costumes, déguisements, gourmandises, tout est réuni pour passer un bon moment avec les enfants. Halloween offre une multitude d’activités adaptées à tous les âges.