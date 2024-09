L’une des personnalités préférées des Français

L’abbé Pierre est aujourd’hui sur le banc des accusés. Il aurait commis des actes répréhensibles, des viols durant une grande partie de sa vie. Toutes ces informations restent encore à vérifier, à prouver et cela sème le doute dans la tête des Français. Certains ne veulent pas en entendre parler, d’autres ont décidé de le renier à jamais. Le nom de l’abbé Pierre reconnu d’utilité publique en 1992 est aujourd’hui remis en question. Malgré son investissement pour les mal-logés, les plus précaires, l’abbé Pierre était-il un saint?

Des révélations qui divisent

Dans les années 1990, de premières révélations avaient émergé quant aux possibles agressions sexuelles commises par l’abbé. Le Vatican au courant des faits reprochés à l’abbé a endormi la situation, mais pourquoi? Il aurait fréquenté des maisons closes lors de ces différents déplacements. En début de semaine, on apprenait également que l’abbé aurait eu une relation avec une femme à Genève, la Suisse ou deux personnes l’accusent de violences sexuelles.

La maire de Paris, Anne Hidalgo a réagi ce mardi 17 septembre sur BFMTV et elle a annoncé que le jardin abbé Pierre dans le 13e arrondissement pourrait bientôt ne plus porter son nom.

Toutes ces décisions vont-elles dans le bon sens ?

Plusieurs villes en France ont décidé également de débaptiser les rues, les monuments, les parcs, les écoles qui portent le nom de l’abbé. Cet homme a fait du bien malgré tout, il a dès l’hiver 54 pris conscience que les Français mourraient de froid dans les rues. Il a lutté toute sa vie contre la précarité, la misère humaine, mais cela efface-t-il les actes odieux qu’il aurait commis ? La réponse est bien évidemment non si tout cela est vérifié.

L’abbé Pierre est accusé de contacts sexuels, de baisers, de fellations forcées et au moins trois victimes étaient des mineurs au moment des faits. La fondation Emmaüs va changer de nom et elle va prendre différentes mesures. Elle n’est en rien responsable des faits reprochés à l’abbé et elle ne doit pas en subir les conséquences.