Il faudra bientôt passer à l’heure d’hiver

En cette fin d’année, le changement d’heure aura lieu dans la nuit du samedi 26 et du dimanche 27 octobre prochain. Le passage à l’heure d’hiver nous offre une heure de sommeil supplémentaire. Ce décalage d’une heure a-t-il une incidence sur notre santé, notre bien -être ? Depuis quelques années, ce changement d’heure est très controversé. De nombreuses personnes dont des spécialistes demandent de mettre fin à ce bouleversement bi-annuel en mars, avril et en octobre.

Cela va-t-il être supprimé ?

Le passage à l’heure d’hiver aura lieu dans la nuit du 26 au 27 octobre à 3 heures du matin. Il sera donc 2 heures du matin. Le changement d’heure est en vigueur depuis 1976. Il a été instauré pour faire des économies d’énergie et cela à la suite du choc pétrolier de 1973, 1974 avec l’envolée des prix. Le changement d’heure est de plus en plus contesté par les citoyens.

Les opposants avancent des troubles pour la santé, une perte de sommeil pour les personnes âgées, les enfants ainsi qu’une hausse des accidents de voiture. Malheureusement l’arrêt du changement d’heure n’est pas à l’ordre du jour.

Le effets du changement d’heure

Selon les spécialistes, cela serait le passage à l’heure d’été le plus compliqué à gérer pour l’organisme. La grande majorité de la communauté scientifique recommande que l’heure d’hiver soit adoptée. Cela induirait un coucher précoce et un sommeil plus long et on sait l’importance du sommeil pour rester en bonne santé. Chaque année à la même époque, c’est le même casse-tête, dans quel sens va t-on changer l’heure ?

Il y a 30 ans, on estimait que le changement d’heure n’aurait aucun impact négatif sur l’organisme mais de nombreuses études ont démontré que pour les personnes fragiles, les enfants, cela représentait un grand bouleversement. Ces personnes ressentent une certaine fatigue, des troubles de l’humeur, digestifs, des difficultés d’endormissement. Heureusement pour les enfants, le changement d’heure aura lieu durant les vacances d’octobre.