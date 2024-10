On dort mieux avec son chat, son chien

Les animaux de compagnie sont de plus en plus nombreux dans les foyers en France. Si certains les traitent mal, les abandonnent par lâcheté, d’autres les considèrent comme des membres de la famille à part entière. Vous avez envie de dormir avec votre chat, votre chien, mais vous avez toujours entendu dire que c’était une mauvaise idée, que votre sommeil sera perturbé. Une étude américaine vient remettre en question ce genre de préjugés.

C’est prouvé, c’est mieux

Dormir avec son animal de compagnie peut en effet améliorer considérablement la qualité du sommeil. L’étude menée sur le sujet révèle que plus de 41% des participants endormis auprès de leur animal de compagnie avaient des nuits plus apaisées, plus sereines que lorsqu’ils dormaient seuls. L’un des facteurs mis en évidence est le sentiment de sécurité que procure l’animal de compagnie. On se sent mieux, protégé, moins stressé. On retrouve du bien-être. La simple présence d’un chat, d’un chien à ses côtés, va créer un cocon réconfortant, un vrai lâcher-prise.

Pour des nuits plus douces

Dormir avec son chat, son chien peut être la solution pour avoir des nuits sereines, un sommeil réparateur. Vous allez également renforcer le lien entre vous et votre fidèle compagnon à quatre pattes. Aujourd’hui, plus de 4 personnes sur 10 dorment avec leur animal de compagnie. Cette étude américaine vient bouleverser tous les préjugés. Pour améliorer la qualité de son sommeil, pour s’endormir tranquillement dans les bras de morphée, rien de tel que de partager son lit avec son chat, son chien. Les animaux nous rendent heureux, ils nous donnent tellement d’amour gratuitement. Partager notre espace avec eux reste un vrai bonheur au quotidien. Ne vous sentez pas coupable, vous pouvez dormir avec votre animal de compagnie.