Aujourd’hui plus de 90% des Français souhaitent rester chez eux le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. Une étude menée par Stannah met en évidence ce désir profond de la population. L’espérance de vie augmente et les logements ne sont pas toujours adaptés à la vieillesse, à la perte d’autonomie. Pour garantir aux seniors une qualité de vie optimale, il existe des aides pour rénover les logements. En 2024, la France comptait plus de 19 millions de personnes âgées de plus de 60 ans.

Un défi réalisable

Les seniors même en perte d’autonomie souhaitent rester dans leurs appartements le plus longtemps possible. Vivre chez soi est un gage d’autonomie, de qualité de vie, de bien-être. Pour faire face aux nombreuses difficultés qui peuvent gêner le maintien à domicile, des aides sont possibles comme » Ma Prime Adapt ». Plus de 85% des seniors désirent installer un monte-escaliers ou un ascenseur, plus de 55% optent pour un réaménagement de leur logement, 43% envisagent un déménagement, 12% des personnes interrogées souhaitent finir leur vie dans une maison de retraite. Le monte-escalier est sans contexte un produit très populaire auprès des seniors. Cela reste une très belle invention.

Des solutions pour le maintien chez soi

Demeurer le plus longtemps possible dans son domicile est important pour un senior, cela contribue à la bonne santé, à un meilleur moral. L’État propose des aides financières pour le maintien à domicile des personnes âgées. Le coût de la vie préoccupe plus de 78% des Français. Ma Prime Adapt a été lancée en janvier 2024. Elle offre une prise en charge pouvant aller jusqu’à 70% des dépenses. Les ressources et l’âge sont des critères d’obtention. Le crédit d’impôt autonomie permet de bénéficier de 5000 euros pour une personne seule, 10 000 euros pour un couple ( sous conditions d’âge, de ressources). Le coût d’un monte-escalier peut aller de 2500 à plus de 12 000 euros pour un modèle sophistiqué. L’espérance de vie augmente en France, d’où la nécessité de prévoir des aides pour le maintien à domicile.