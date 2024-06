Des cas de coqueluche en hausse même chez les adultes

Cette maladie est en forte augmentation sur notre territoire. Les cas de coqueluche ont connu une hausse ces derniers mois avec plus de 6000 cas depuis le début de l’année dont 3000 rien que pour le mois de mai. Seulement 496 cas avaient été recensés en 2023. Faut-il s’inquiéter du boom de cette maladie qui touche les enfants, mais aussi les adultes ? L’Institut Pasteur appelle à la plus grande vigilance, car deux souches résistantes aux antibiotiques ont été décelées en France.

Les chiffres sont assez inquiétants

La coqueluche est en recrudescence dans notre pays. La cause est que la population a une plus faible immunité après l’épidémie du Covid, les gestes barrière. Les enfants et les nourrissons sont plus à risque de développer une forme grave de la maladie. Des complications comme une pneumonie, des affections neurologiques ( encéphalite, convulsions) sont possibles.

La coqueluche peut-être très grave voire mortelle, car elle peut s’accompagner d’une défaillance respiratoire. Plusieurs cas de coqueluche chez les jeunes enfants ont été admis en réanimation. Deux souches de la maladie se trouvent être résistantes aux antibiotiques, ce qui complique la situation. Il est essentiel de faire remonter les clusters aux agences régionales de santé, de mettre en place des mesures préventives.

La coqueluche, une maladie très contagieuse

Elle est causée par la bactérie Bordetella Pertussis principalement. Elle est extrêmement contagieuse. Une personne contaminée peut transmettre la maladie à plus de 15 individus par contacts directs ou par voies aériennes. Le vaccin est obligatoire chez les nourrissons depuis le premier janvier 2018. La contamination se fait principalement chez les personnes non vaccinées. La coqueluche se caractérise par de violentes quintes de toux, elles peuvent durer plus de deux semaines. Elles sont accompagnées de difficultés respiratoires, de vomissements.

Il y aurait 40 millions de cas recensés et plus de 300 000 décès liés à la coqueluche dans le monde. Des épidémies importantes ont été aussi signalées en Espagne, en Allemagne, en Belgique, en Croatie, au Danemark, au Royaume uni. Ce rebond inquiète les professionnels de santé et appelle à la plus grande vigilance. La circulation de la maladie pourrait encore s’aggraver avec les Jeux olympiques.