Le slow living, cette nouvelle tendance bien-être, un mode de vie qui fait du bien

La définition du slow living est de vivre plus lentement pour vivre mieux. C’est bien plus qu’un simple mode de vie, c’est avant tout un état d’esprit qui permet de se reconnecter avec soi-même. Ce terme est apparu pour la première fois en Italie en 1980. Depuis cette méthode a su s’imposer, elle a pris de l’ampleur et elle s’est étendue à différents domaines de la vie comme la nourriture, la mode, le travail, les voyages.

Vous allez ralentir le tempo

Aujourd’hui, la vie est speed, entre le travail, la maison, les soucis, la productivité à tout prix, le slow living vous apprend à ralentir, à prendre du temps pour soi, à savourer chaque instant de votre existence. Le slow living vous donne l’occasion d’avoir une vie plus authentique, plus respectueuse de l’environnement, plus simple. Vous allez avec cette méthode vivre à votre rythme et écouter votre corps.

Dans une société où tout va trop vite, on peut se sentir à bout, stressé. Avec le slow living, vous allez vous déconnecter et vous recentrer sur vous. Votre qualité de vie sera améliorée tout comme votre bien-être. Adopter le slow living, c’est laisser de la place à l’éveil de sa curiosité en fonction de vos besoins, de vos envies. Vous pouvez aussi privilégier la méditation pour vous relaxer, passer plus de temps avec vos proches, découvrir les bienfaits de la nature, faire des balades surtout si vous habitez en ville.

Par où commencer ?

Le slow living est à la mode actuellement. Aujourd’hui, tout va trop vite, on n’a plus le temps d’apprécier les petites choses de la vie. Parfois même on s’oublie. Pour se reconnecter avec soi, rien de tel que cette méthode simple, mais efficace. Commencez par bannir les écrans, les réseaux sociaux plusieurs heures dans la journée, favorisez la créativité, l’ennui, les loisirs comme la lecture, la peinture.

Prenez le temps de discuter avec les autres, écoutez -les. Il existe différentes façons de pratiquer le slow living. L’important est de trouver la méthode qui vous sied le mieux, celle qui vous rend heureux, qui va vous permettre de savourer chaque moment de votre quotidien. Pour adopter le slow living, définissez vos priorités, apprenez à dire non, créez-vous des rituels, soyez patient, cuisinez des repas maison, écoutez de la musique, passez du temps avec vos proches. Profitez de votre temps libre pour apprécier aussi la solitude. Le slow living est une excellente option, l’essayer c’est l’adopter.