Que va-t-on porter cet été ? Rangez votre veste en jean

Le soleil n’est pas très présent sur l’hexagone. On a du mal à se projeter vers l’été. Pourtant, les températures clémentes devraient bien finir par arriver. Pour être tendance cet été, il faudra porter des fleurs 3D. Le pantacourt fait aussi son grand retour tout comme la robe sixtine. Les pois sont à l’honneur, très présents sur les sacs, les chaussures, les foulards. On se débarrasse de ses gros pulls pour enfin porter des pièces plus légères, plus colorées.

Bohème, sportive, romantique

La mode de cet été devrait ravir un grand nombre de femmes. Cet été, les manches ballons sont à l’honneur sur les blouses, les robes. Le volume s’invite dans les collections printemps-été. L’icône des années 90 le crop top est de retour tout comme le blazer, c’est la veste de l’été. Il apportera à votre look une touche sophistiquée. N’hésitez pas à l’associer à une tenue sportswear.

Les couleurs vont s’inviter dans votre dressing cet été, le rose est la teinte de la saison. Toutes les déclinaisons de rose sont tendances. Les teintes pastel, naturelles, sont de la partie. Toutes celles qui préfèrent les couleurs vitaminées pourront opter pour l’orange, le jaune vif. Les fleurs, les damiers, les pois, les rayures reviennent en force pour notre plus grand plaisir.

Des pièces incontournables

Il est vrai qu’avec la pluie qui nous accompagne depuis plus d’un mois, le moral n’est pas au beau fixe. Dès que le soleil refera son apparition, il faudra être prête. Les collections printemps-été mettent à l’honneur la silhouette babydoll, les imprimés pois, les robes à manches bouffantes, les chaussures plates, le rose. Laissez vos baskets dans le dressing et optez pour des ballerines, des sandales nu-pieds.

La robe droite minimaliste est à l’honneur cet été. Si vous souhaitez être tendance, choisissez-le avec des fleurs 3D. Les accessoires ont aussi leur importance. Cet été, il faudra miser sur les bijoux XXL, les lunettes avec des verres teintés. Les bijoux coquillage, cœur, fleurs sont très tendance. Pour être dans l’air du temps cet été, composez-vous un look fleuri, une paire de ballerines, quelques bijoux et vous serez parfaite.