Peut-on vivre à l’année dans un camping-car ?

Aujourd’hui, de plus en plus de personnes vendent leur maison afin de s’acheter un camping-car. Ils partent sur les routes plusieurs mois, voire des années en quête de liberté. De nombreuses personnes souhaitent vivre dans un camping-car à l’année, mais cela est-il vraiment légal ? La réponse est oui, mais sous certaines conditions. Le camping-car ne peut être considéré comme votre lieu de résidence principale. Il faut fournir une adresse précise, plusieurs solutions s’offrent à vous.

Vivre à l’année dans un camping-car

Vous avez décidé de tout laisser derrière vous et de partir à l’aventure avec votre camping-car. Rien ne vous y empêche. Il faut néanmoins fournir une adresse de domicile. Vous pouvez demander à l’un de vos proches de vous domicilier fiscalement, vous inscrire sur le courrier des voyageurs ou vous rapprocher d’organismes comme les centres d’action sociale ou vers un organisme agréé par le préfet.

Les amoureux de liberté, d’indépendance, d’aventure sont de plus en plus tentés par vivre dans un camping-car à l’année. Ce n’est pas une idée farfelue, mais bien une réalité aujourd’hui. Attachez vos ceintures, on part pour l’aventure, pour des moments inoubliables.

Une tendance qui prend de l’ampleur

Aujourd’hui, de plus en plus de personnes optent pour cette solution et cela concerne même les familles avec enfants. Imaginez-vous, se réveiller tous les matins dans un lieu différent, de nouveaux horizons, des paysages à explorer et tout cela sans les contraintes d’un appartement traditionnel. Vivre dans un camping-car, c’est avant tout privilégier la nature.

De plus en plus de personnes transforment leur camping-car en habitation permanente. Le camping-car est bien plus qu’un moyen de transport, c’est l’incarnation de la liberté. Vous voyagez en ayant toujours votre maison avec vous. Les camping-cars aujourd’hui sont ultra-équipés. On peut y vivre dans un confort similaire à celui d’une maison. Il existe des camping-cars pour chaque style de vie, compact, familial, de luxe. Certains même transforment des camions, des bus en maisons roulantes. L’ avantage du camping-car, c’est que vous pouvez le personnaliser selon vos besoins, vos envies.