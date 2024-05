Bien manger au quotidien : 4 règles d’or pour une alimentation équilibrée

Cuisiner chez soi recèle bien plus d’avantages que de simples économies financières. Au-delà de la réduction des coûts que cela implique, préparer ses repas permet un contrôle total des ingrédients utilisés, garantissant ainsi une alimentation plus saine et adaptée aux nécessités individuelles. Examinons de plus près en quoi le fait-maison transforme notre rapport à la nourriture.

Attention au choix de tous les ingrédients

Un des principaux avantages de cuisiner chez soi réside dans la possibilité de sélectionner minutieusement chaque composant de nos plats. La diététicienne-nutritionniste Nathalie Négro souligne que, lorsque l’on prépare soi-même des mets tels qu’un gâteau au chocolat, il est possible de moduler la quantité de sucre et de beurre, permettant ainsi d’alléger la recette sans sacrifier le goût. Cette personnalisation contribue non seulement à maintenir une ligne plus svelte, mais elle aide également à éliminer l’ingestion d’additifs industriels nocifs souvent présents dans les produits transformés. Prenez l’exemple des sauces tomates vendues en magasin, généralement surchargées en sucres, graisses et additifs, alors qu’elles peuvent être aisément et sainement préparées à la maison.

Une assiette équilibrée conforme aux recommandations nutritionnelles

Une diet équilibrée ne consiste pas à proscrire certains aliments mais plutôt à consommer de tout en modération. Selon le Programme National Nutrition Santé lancé en France, une alimentation idéale intègre une série de pratiques simples telles que la consommation quotidienne de cinq fruits et légumes, des féculents à chaque repas, trois produits laitiers, et une ou deux portions de protéines provenant de la viande, du poisson ou des œufs. Ces habitudes contribuent à lutter contre les maladies chroniques comme l’obésité tout en favorisant un bien-être général.

L’importance des fibres et des aliments complets

Un déficit en fibres est fréquemment observé dans nos sociétés modernes, et pourtant, elles jouent un rôle central dans le maintien d’une bonne santé, facilitant la digestion, régulant la glycémie et aidant à réduire le niveau de cholestérol nocif dans le sang. Nathalie Négro recommande de privilégier les féculents complets et semi-complets, tels que le pain, le riz et les pâtes complètes qui, en plus, sont riches en vitamines B. Utiliser de la farine complète pour confectionner des crêpes, ou choisir des pâtes complètes pour les spaghettis bolognaise, peuvent être des changements simples mais significatifs pour un rééquilibrage alimentaire efficace.

Abandonner le grignotage au profil de repas structurés

Le snacking, cette habitude de grignoter des petits repas tout au long de la journée, peut s’avérer préjudiciable aussi bien pour la ligne que pour la santé. Structurer sa journée autour de trois repas principaux, possiblement complétés par deux collations, est une pratique recommandée pour éviter les tentations d’aliments ultra-transformés peu nutritifs. Chaque repas devrait être suffisamment riche en calories et intégrer un équilibre entre légumes, féculents et protéines, tout en incluant une quantité raisonnable de matières grasses.

Adopter le fait-maison n’est pas seulement une stratégie économique, c’est un véritable choix de vie en faveur d’une alimentation saine et équilibrée. Composer soi-même ses repas permet de sélectionner les meilleurs ingrédients tout en échappant aux pièges des additifs industriels, pour une nutrition optimale respectant à la fois le corps et l’esprit.