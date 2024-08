Comment rafraîchir son intérieur en période de canicule ?

La France connaît depuis le début de la semaine un épisode de grosses chaleurs. Les températures dépassent les 41°C dans le sud-est. À l’intérieur des maisons, il fait vite chaud surtout si l’on habite en ville. Tout le monde ne possède pas une climatisation d’où la nécessité de connaître quelques petits trucs pour rafraîchir son logement. Quelques gestes prioritaires à adopter.

Une maison plus fraîche

Lorsque la canicule s’installe, on regrette tous de ne pas avoir de climatisation. Il existe néanmoins des moyens moins impactant pour l’environnement pour conserver un air respirable au sein de la maison. Pour rester au frais toute la journée, il faut ouvrir les fenêtres, les volets la nuit, faire courant d’air lorsque cela est possible. Dès le matin, fermez tous, volets, stores, rideaux afin d’empêcher le soleil de rentrer.

Le ventilateur est un bon moyen pour faire circuler l’air frais dans toutes les pièces. Pour optimiser le résultat, placez devant un bac rempli de glaçons. Vous pouvez aussi installer des serviettes humides devant les fenêtres ouvertes.

Chacun possède ses petits trucs

Vous habitez en ville et à l’intérieur de votre logement la température grimpe. C’est le moment de mettre en place quelques petits trucs pour faire baisser la température. Il faut éviter avant tout de prendre une douche froide, vous aurez plus chaud. Ne pas boire glacé, préférez de l’eau à température ambiante ou légèrement rafraîchie, ne buvez pas 5 litres d’eau par jour, cela serait irraisonnable. Oubliez le gras, le sucre, la caféine, l’alcool.

Évitez de faire fonctionner votre four, vos plaques de cuisson. Portez des vêtements sombres et serrés. Lorsque les températures grimpent, pensez aussi aux animaux, ils souffrent comme les humains, ne les oubliez pas dans la voiture. Même en vacances, ne sortez pas aux heures les plus chaudes entre 10 et 16 heures, ne faites pas de sport. Pour que votre maison soit agréable à vivre, fermez les volets, les fenêtres la journée et surtout hydratez-vous.