Des tuiles salaires, c’est peut-être l’avenir

Aujourd’hui, il est important de faire des économies d’énergie. L’électricité coûte de plus en plus cher. Les panneaux solaires se développent sur notre territoire. De nombreux propriétaires optent pour cette solution afin de devenir autonomes en énergie. Actuellement, une technologie connue sous le nom de tuiles solaires gagne en popularité en France. C’est une excellente alternative aux panneaux solaires traditionnels.

Et si vous produisiez votre propre énergie ?

Les panneaux solaires se développent en France. On en voit de plus en plus sur le toit des maisons, des bâtiments administratifs. Ils permettent de capter les rayons du soleil et produisent de l’énergie. Les tuiles solaires se sont répandues sur notre territoire ces dernières années.

Leur fonctionnement est similaire à celui des panneaux solaires. La principale différence réside dans l’assemblage. Les panneaux solaires sont fixés en superposition à une toiture déjà existante alors que les tuiles solaires font partie intégrante de la toiture. Elles reçoivent directement l’énergie du soleil et créent un champ électrique capable de fabriquer de l’énergie.

Une installation qui peut rapporter gros

Chaque tuile solaire est reliée par des câbles au tableau de distribution électrique. Il existe sur le marché différentes sortes de tuiles solaires. Classiques, elles sont uniquement composées de céramique et de mini-panneaux solaires. Invisibles, elles sont idéales pour les propriétaires qui souhaitent une installation discrète et efficace. Larges, elles représentent un meilleur rendement, car elles sont plus grandes. Les Ardoises, nombreux sont ceux qui les choisissent, car elles sont plus esthétiques. Le prix des tuiles solaires varie entre 900 et 2000 euros le m2.

Plusieurs facteurs font évoluer le coût, l’installation, le prix des tuiles, les travaux électriques. Les tuiles solaires restent plus onéreuses que les panneaux. Il existe différentes aides pour leur installation à condition que les travaux soient réalisés par un professionnel certifié RGE.