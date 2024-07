Les meilleurs magazines pour les décorateurs d’intérieur en herbe

Se lancer dans la décoration d’intérieur peut être une aventure passionnante et enrichissante. En effet, pour les décorateurs d’intérieur en herbe, trouver de l’inspiration et des conseils pratiques est essentiel pour développer leur style et leurs compétences.

Voici une sélection des meilleurs magazines qui peuvent guider et inspirer les amateurs de décoration, et pour les plus avides de lecture d’entre nous, découvrez nos magazines féminins qui offrent également des idées créatives et des tendances actuelles.

1. Elle Décoration

Inspirations élégantes et tendances

Elle Décoration est un incontournable pour quiconque s’intéresse à l’art de décorer. Ce magazine propose en effet une multitude d’idées inspirantes, des astuces pratiques et des photos de magnifiques intérieurs du monde entier.

Elle Décoration couvre les dernières tendances en matière de design, de mobilier et de décoration. Chaque numéro, comme par exemple celui-ci sur les tapis colorés, est rempli de conseils d’experts et de visites de maisons élégantes, offrant une source inépuisable d’inspiration pour les décorateurs débutants et expérimentés.

2. Marie Claire Maison

Design et lifestyle

Marie Claire Maison combine des éléments de design d’intérieur avec des aspects de lifestyle, créant un magazine qui inspire à la fois la maison et la vie quotidienne. Ce magazine est parfait pour ceux qui veulent intégrer le design dans tous les aspects de leur vie.

Avec des sections dédiées aux tendances actuelles, aux conseils de décoration et aux interviews de designers renommés, Marie Claire Maison est une excellente ressource pour ceux qui souhaitent créer des espaces élégants et fonctionnels.

De plus, il inclut des conseils sur le bricolage et la rénovation, ce qui est parfait pour les amateurs de projets DIY.

3. Art & Décoration

Tradition et modernité

Art & Décoration est l’un des magazines de décoration les plus anciens et les plus respectés en France. Il offre un mélange de styles traditionnels et contemporains, s’adressant à un large éventail de goûts et de préférences.

Ce magazine propose des visites guidées de maisons, des conseils pratiques et des idées de décoration abordables. Il est idéal pour les décorateurs d’intérieur en herbe qui cherchent à développer leur propre style tout en s’inspirant de designs éprouvés et élégants.

4. Maison & Travaux

Rénovation et design pratique

Maison & Travaux est axé sur les aspects pratiques de la rénovation et de la décoration d’intérieur. Il est particulièrement utile pour ceux qui veulent apprendre à transformer leur maison eux-mêmes.

Ce magazine offre des tutoriels détaillés, des conseils d’experts et des projets de bricolage étape par étape. Il est parfait pour les décorateurs en herbe qui souhaitent acquérir des compétences pratiques en matière de rénovation et d’amélioration de l’habitat.

Les magazines de décoration d’intérieur sont une source inestimable d’inspiration et de connaissances pour les décorateurs en herbe.

Cette liste ne vous suffit pas ? Si vous souhaitez encore davantage d’idées de magazines déco, consultez la sélection de Frenchy Fancy.

Pour encore plus de choix et de diversité, découvrez nos magazines féminins qui couvrent également des sujets de décoration, de lifestyle et de design.

Ces ressources peuvent vous aider à affiner votre style et à créer des intérieurs qui reflètent votre personnalité et votre créativité !