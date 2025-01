Débuter l’année en mangeant plus sainement

Les fêtes sont finies. On a bien mangé, souvent plus que de raison avec des plats lourds, un peu gras. Il est grand temps de remettre de l’ordre dans son alimentation. L’année 2025 est bien là avec son lot de résolutions comme à l’habitude. Au lieu de se donner des buts irréalisables, il est plus judicieux de se concentrer sur des objectifs sensés comme adopter une alimentation saine, équilibrée. L’assiette de 2025 sera délicieuse.

Des résolutions qui ont du sens

On veut tous rester en bonne santé le plus longtemps possible. L’alimentation a son rôle à jouer, c’est indéniable. Pourquoi ne pas adopter le régime DASH très proche de celui de Méditerranéen. Cette méthode met l’accent sur les légumes, les fruits, les produits laitiers, le magnésium, le potassium.

Il est essentiel de limiter les graisses, le sucre, l’alcool et les viandes rouges. Si vous adoptez une activité physique régulière, une alimentation équilibrée, vous mettrez tous les atouts de votre côté pour rester en bonne santé et vous pourrez perdre quelques petits kilos superflus.

Ne négligez pas les bonnes huiles

Sur les réseaux sociaux, on a pu découvrir que les huiles de colza et de tournesol étaient qualifiées de toxiques. Comme toujours, de fausses accusations circulent. C’est formellement démenti par les scientifiques. Les études montrent que les huiles végétales sont riches en oméga 6. Qu’elles peuvent réduire les risques de maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 ! Vous pouvez consommer l’huile de colza et de tournesol avec modération sans risque pour votre santé.

Le magnésium est essentiel, choisissez des aliments comme les épinards, les brocolis, les bananes, le chocolat noir, les crustacés. Il va apaiser le stress, la fatigue. Mangez des légumes, des fruits, des céréales complètes, de la viande avec modération et votre alimentation sera saine et équilibrée.