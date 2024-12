La boule star de Noël en Alsace, celle de Meisenthal

Dès les premiers jours de décembre et avant le 6e jour de la Saint-Nicolas, les Alsaciens décorent leur sapin de Noël. Chaque année à la même époque, une question revient, quelle sera la tendance ? Si vous êtes de passage dans l’est de la France et plus particulièrement en Alsace, vous pouvez sur le marché de Noël de Strasbourg acheter la boule tant convoitée : celle de Meisenthal. Elle est victime de son succès et chaque année de nombreux fans repartent sans cette boule prestigieuse.

Le site verrier de Meisenthal

À moins de 10 km de Wingen, ce site est devenu au fil des ans une destination très prisée. La maison de verre et de cristal accueille tous les passionnés, ceux qui recherchent l’exception pour décorer leurs sapins. Meisenthal ‘la vallée des mésanges’ est un haut lieu de la fabrication du verre. Chaque année la verrerie produit plus de 250 000 boules de verre colorées et uniques. Elles sont très décoratives et réfléchissantes.

Cette boule est vendue à très peu d’endroits. On peut se la procurer notamment sur le marché de Noël de Strasbourg.

Le millésime 2024

Avec l’ouverture des marchés de Noël, sonne le lancement de la nouvelle boule de Meisenthal. Elle est très recherchée et très prisée des collectionneurs. Chaque année, un modèle unique est proposé au public. Les fans attendent avec une grande impatience l’ouverture du chalet. Certaines personnes font plus de 400 km pour acheter la boule de Meisenthal. Cette année, la boule se nomme Katkus.

Elle a été créée par Mark Braun. Elle rejoint la collection des 35 modèles édités depuis 1983. Elle existe en différents coloris et elle est vendue au prix de 26 euros et 29 euros pour la couleur rouge.