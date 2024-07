Le safari de Peaugres, un rhinocéros blanc est né début juin, une naissance rare

Un rhinocéros blanc est né au safari de Peaugres le 2 juin dernier. C’est une petite femelle, elle est déjà visible par les visiteurs. Cette naissance est aussi » rare qu’importante » pour la préservation de l’espèce. La mère après plus de 15 mois de gestation a donné naissance à une petite femelle en très bonne santé. Elle est née sans cornes, avec des ongles mous afin de ne blesser sa mère lors de la mise bas, la nature est bien faite tout de même.

Le rhinocéros blanc, une espèce en danger

Cet animal est classé en danger critique d’extinction par la conservation de la nature. Elle fait l’objet d’un élevage européen. Le rhinocéros ne possède pas vraiment de prédateur mis à par l’homme. L’être humain est aujourd’hui responsable de sa disparition en dégradant son habitat, en pratiquant la chasse, le braconnage, des mots précisés par le safari de Peaugres.

La petite femelle et la mère se portent à merveille. Le bébé fait l’objet d’une surveillance particulière. C’est la première naissance d’un rhinocéros au safari de Peaugres et la première de l’année en France.

