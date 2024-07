Les petites filles sont de plus en plus soucieuses de leur look, le maquillage pour les plus jeunes, est-ce un danger ?

Des études montrent qu’aujourd’hui les petites filles dès l’âge de 3 ans sont formatées afin de ressembler à des adultes. Elles sont de plus en plus soucieuses de leurs apparences. Elles accordent davantage d’intérêt à leur look que les garçons. Leurs choix portent sur des vêtements non appropriés, du maquillage. Certaines marques aujourd’hui proposent du maquillage spécifique que les enfants peuvent utiliser. L’esthétique s’invite dans les cours d’école.

Les femmes subissent plus de pressions que les hommes

Le physique chez une femme est très important. Très tôt, les femmes sont invitées à rester belles, désirables. Des études ont démontré qu’aujourd’hui les petites filles accordent une grande importance à leur apparence et cela dès l’âge de 3 ans. Les stéréotypes véhiculés sur les réseaux sociaux, dans les médias, sont responsables. Ce phénomène peut avoir de graves conséquences sur la santé physique et mentale des petites filles.

Les études montrent clairement que les petites filles choisissent des modèles, des personnages emblématiques comme Raiponce, très suivie pour ses beaux cheveux extralongs. On a toutes essayé les chaussures, les robes de notre mère, mais actuellement, ce type de comportement ne se fait plus dans une chambre. Les petites filles veulent s’identifier aux adultes, et cela de plus en plus tôt.

Les dangers de l’hypersexualisation

Ce phénomène tend à se banaliser en France. Les petites filles s’habillent comme des femmes, se maquillent comme les adultes, portent des mini-jupes, des shorts à ras les fesses. Dès l’école primaire, on assiste à ce genre de comportement. Les directeurs d’établissement sont obligés d’interdire ce type de dérive. L’hypersexualisation des petites filles est un fléau social.

Les plus jeunes ouvrent la voie à un nouveau marché. Les marques l’ont bien compris et créent du maquillage, des vêtements hyper sexualisés. Interdire ce genre de comportement, est-ce une atteinte à la liberté des femmes ? Pour ma part, je ne pense pas, chaque âge doit avoir ses règles, ses plaisirs; brûler les étapes est inutile. Même si le maquillage a toujours fasciné les petites filles, qu’il permet d’exprimer leur imagination, il doit rester un déguisement, un jeu. Grandir trop vite peut être dangereux, laissons nos enfants rester des enfants.