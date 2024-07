Ce petit endroit reste un vrai nid à bactéries

Il est important d’avoir une maison bien rangée, propre et exempte de tous germes. Malgré tous nos efforts pour maintenir un lieu sain et impeccable, il existe un endroit tout petit qui est souvent négligé et où les bactéries se multiplient en toute discrétion. Le bouton de la chasse d’eau est rempli de bactéries et il n’est jamais nettoyé ou très rarement, on n’y pense pas. Cet endroit est bien souvent négligé lors du ménage quotidien.

Il serait l’endroit le plus sale de la maison

On fait la poussière, on passe l’aspirateur, on nettoie avec des produits spécifiques, les meubles, le sol, la plaque de cuisson, la baignoire, le lavabo, les toilettes, mais on oublie les petits endroits. Certains passent inaperçus et c’est le cas du bouton de la chasse d’eau. Les mains qui actionnent ce bouton peuvent transporter des milliers de germes et notamment des bactéries fécales. Cela crée un endroit propice à la prolifération des bactéries.

Il est donc crucial de bien nettoyer le bouton de la chasse d’eau. Vous pouvez utiliser une lingette désinfectante, un vaporisateur désinfectant. Vous pouvez aussi fabriquer votre propre nettoyant avec du vinaigre blanc, des huiles essentielles.

Les toilettes sont à désinfecter régulièrement

Le bouton de la chasse d’eau n’est pas le seul élément auquel il faut apporter de l’attention. La lunette des WC, les poignées de porte, le distributeur de papier toilette peuvent aussi être des nids à bactéries. Ne les oubliez pas lors du ménage quotidien afin de maintenir un lieu sain, propre. Vous pourrez réduire efficacement les germes si vous récurez régulièrement ces zones à risques. Vous préservez ainsi la santé de toute votre petite famille.

N’oubliez pas de changer les serviettes de bain très régulièrement et surtout chacun doit avoir sa propre serviette. Les spécialistes préconisent le lavage des serviettes au moins tous les deux jours surtout s’il y a de jeunes enfants dans la maison. Il est très important de bien les laisser sécher avant de les utiliser. Pour éviter la prolifération des germes, lorsque vous faites le ménage, n’oubliez pas les petits endroits.