Lidl propose de belles remises pour les équipements du jardin

Les équipements pour le jardin sont vraiment mis en avant avec Lidl. L’enseigne profite des soldes pour lancer une opération de déstockage sur le mobilier d’extérieur et les appareils de cuisson. Retrouvez de nombreux produits bradés jusqu’à 50 %.

Sublimez votre extérieur avec de chouettes produits !

Alors que la saison estivale commence, Lidl en profite pour vider ses rayons « mobilier de jardin, aménagement et barbecue ». L’enseigne organise, en ce moment même, une vaste opération déstockage qui vous permet d’économiser jusqu’à 50 % sur les équipements dédiés à l’extérieur. Un évènement à découvrir rapidement sur le site en ligne et qui réunit des centaines d’articles à prix cassé.

Ces bons plans risquent de vite disparaître puisque les stocks sont limités et ne seront pas réapprovisionnés. De plus, l’opération se déroule uniquement sur la semaine du 01 au 7 juillet. Vous pouvez dès maintenant ajouter l’ensemble des produits dans votre panier pour votre plus grand plaisir. Vous bénéficiez de 30 jours pour les retourner s’ils ne vous plaisent pas. Si vous le souhaitez, un petit tour sur le site de Lidl et cette opération n’aura plus aucun secret pour vous !

Quelles sont les offres pour votre jardin ?

Durant cette semaine de déstockage, Lidl dévoile une belle sélection impressionnante de produits. Vous pouvez équiper votre jardin de meubles à la fois élégants et fonctionnels sans vous ruiner. C’est clairement intéressant alors que les dépenses sont souvent limitées au cours de l’été.

Tonnelle de jardin Livarno Home : 149€ au lieu de 199€

: 149€ au lieu de 199€ Porte-parasol en granite 25 kg : 24,99€ au lieu de 42,99€

: 24,99€ au lieu de 42,99€ Coffre de jardin 340 L : 49,99€ au lieu de 64,99€

: 49,99€ au lieu de 64,99€ Table de jardin Valencia en bois : 149€ au lieu de 179€

Ces réductions permettent de réaliser des économies significatives tout en profitant de produits de qualité pour embellir votre espace extérieur.

Meubles, accessoires ou appareils de cuisson, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pendant le déstockage chez Lidl. Côté mobilier, l’enseigne propose une grande variété de chaises, de tables et de salons complets pour aménager votre terrasse. Vous allez même pouvoir vous dorer la pilule au soleil avec le hamac Livarno désormais à 40,59 euros au lieu de 57,99 euros.

Ceux qui préfèrent profiter au maximum de l’ombre peuvent mettre la main sur une tonnelle ou un parasol remisé jusqu’à 40 %. Pour jouir de petites touches cosy avec votre extérieur, il est judicieux de succomber à l’appel des photophores, lampes solaires et coussins à partir de 3,29 euros. Mais n’attendez pas trop longtemps, car certains articles affichent déjà la rupture de stock.

Le déstockage du côté de Lidl vous permet en quelques clics de vous équiper avec un barbecue à charbon ou à gaz à moins de 100 euros. Rien de tel qu’un bon barbecue pour profiter des longues soirées d’été en famille ou entre amis.

Pourquoi choisir Lidl lors de vos achats ?

Lidl se distingue par sa capacité à offrir des produits de qualité à des prix défiant toute concurrence. La diversité des articles proposés durant cette période de déstockage permet de répondre à tous les besoins, que ce soit pour aménager un petit balcon ou un vaste jardin.

Cette opération de déstockage est une opportunité à ne pas manquer pour tous ceux qui souhaitent améliorer leur espace extérieur sans se ruiner. Vous bénéficiez de remises attractives et vous avez la garantie de trouver des produits durables et esthétiques.

Ces offres sont limitées dans le temps et dans les quantités disponibles. Il est donc judicieux de se rendre rapidement sur le site de Lidl pour ne pas passer à côté de ces bons plans.

Lidl frappe fort avec son opération déstockage sur les équipements de jardin, offrant des remises allant jusqu’à 50 %. Mobilier, barbecue, accessoires décoratifs : tout est réuni pour transformer votre espace extérieur en un lieu convivial et agréable. Profitez-en dès maintenant, car ces offres ne dureront pas.