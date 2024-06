Le stress est très présent dans notre société actuelle, il peut avoir de lourdes conséquences pour notre cerveau

Le stress peut avoir des effets nocifs pour le cerveau. Le terme stress a été introduit en médecine en 1936 par un endocrinologue au Canada. Le stress aujourd’hui fait partie de notre quotidien, il entraîne des effets dommageables pour le corps, le cerveau. Le stress peut aussi être nécessaire dans certaines situations. Il nous permet de réagir en cas de danger, mais un stress mal géré peut causer de lourds dégâts.

Qu’est-ce que le stress ?

C’est une réaction physiologique normale qui survient en cas d’agression, de pression. Chacun d’entre nous est exposé au stress, mais nous ne réagissons pas tous de la même façon. Le stress est fait pour nous donner des moyens de défense. Il provoque une montée d’adrénaline, le système nerveux passe alors en surénergie et nos capacités se développent, elles sont optimisées.

Le stress peut aussi déclencher des réactions plus néfastes comme les troubles du sommeil, des problèmes cutanés, de la fatigue, des vertiges, des migraines, des troubles digestifs, des tensions musculaires. La gestion du stress va dépendre de notre condition de vie, de notre personnalité, de notre histoire personnelle, de notre santé physique et mentale.

Le stress nous le vivons tous à des degrés différents

Il est essentiel de protéger notre cerveau du stress afin de diminuer la production de cortisol, d’inflammation. Le sommeil est un allié face au stress. Il est important de ne pas laisser le stress s’installer, il faut en parler à un spécialiste, il vous aidera à mieux le contrôler. De nombreux travaux montrent qu’une exposition au stress trop prolongée affecte l’hippocampe, le siège de la mémoire, des émotions. Le stress gâche la vie d’un Français sur deux.

C’est le mal du siècle. Le stress peut conduire à l’anxiété, la dépression et cela affecte la genèse de nouveaux neurones. Cette perte cellulaire contribue à l’apparition de troubles cognitifs. Plus la dépression s’installe et plus les effets sont visibles. Cela n’est pas définitif, si le patient est traité tôt avec des antidépresseurs, les effets vont diminuer. Pour combattre le stress, il faut une prise en charge précoce.