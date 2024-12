L’incontournable du 25 décembre, le pull moche de Noël

C’est une tradition qui s’est quelque peu ancrée sur notre territoire depuis quelques années. Le pull de Noël a même sa journée mondiale, le 20 décembre. Si vous avez dans votre dressing cette pièce iconique, il est grand temps de la ressortir sinon courez vite dans un magasin vous en procurer un. Il existe différents modèles. À vous de trouver celui qui correspondra le mieux à vos goûts.

Le pull moche de Noël

C’est un véritable phénomène de mode. Chaque année à la même époque, on voit les pulls de Noël s’exhiber dans les maisons, dans les rues, les bureaux. La gloire revient à celui ou celle qui arborera le pull le plus vilain, le plus kitch, le plus excentrique. Le pull moche de Noël est tellement tendance que les marques s’y sont mises. Elles ont créé leurs propres modèles. Les géants de l’agroalimentaire comme McDonald’s, Nutella, les enseignes de bricolage, les clubs de foot ont leurs pulls de Noël à l’effigie de leur marque. Le pull moche de Noël est devenu un incontournable des fêtes de fin d’année.

Un vrai outil de communication

La grande distribution comme l’enseigne Lidl a été précurseur dans le domaine. Elle a en effet créé en 2017 son pull de Noël. Il représente à lui seul plusieurs millions de chiffre d’affaires, selon le directeur des achats. Il est devenu au fil du temps un réel outil de communication. Ce produit décalé représente une vraie publicité ambulante gratuite. La version 2024 du pull Lidl devrait sans doute s’arracher tellement le produit est convoité. Les adeptes de ce type de produits dérivés ne résisteront pas aux chaussettes de Noël proposées par MC Donald. Ce pull est apparu dans les années 80 dans les séries comme le Cosby Show, Le Journal de Brittney Jones. En 20 ans, le pull de Noël est devenu très populaire, de plus en plus coloré, audacieux, kitch.