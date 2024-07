Michelle Hilper, la grand-mère tant aimée sur Tik Tok est décédée

Si vous surfez sur Tik Tok, vous avez sûrement croisé le sourire de cette grand-mère attachante. Avec ses vidéos simples, touchantes, elle nous faisait partager son quotidien, ses repas, ses occupations. Elle aimait bien manger, c’était une bonne vivante qui appréciait la vie. Elle nous a quittés il y a quelques jours. Michelle va manquer à beaucoup de monde.

Il n’y a pas d’âge pour être sur Tik Tok

Cette grand-mère influenceuse était suivie par des milliers de fans. Elle comptait plus de millions de likes. Sur Tik Tok, elle s’est fait un prénom, elle a rejoint les étoiles. Michelle était une ancienne directrice commerciale. Elle est devenue populaire sur les réseaux sociaux avec son franc-parler, son quotidien. Elle avait découvert Tik Tok durant le confinement et depuis elle s’était laissée prendre au jeu.

Elle avait suivi l’exemple de son petit-fils Arthur. C’est d’ailleurs lui qui a annoncé à sa communauté le décès de sa grand-mère. Michelle sera inhumée le 11 juillet prochain en Moselle. Elle comptait plus de 300 000 abonnés sur Instagram.

Se dévoiler sur Tik Tok peut rapporter de l’argent

Tik Tok est devenu depuis sa création extrêmement populaire. Ce réseau social chinois a véritablement explosé ces dernières années en France et dans le monde. Aujourd’hui, avec Tik Tok, on peut gagner de l’argent, mais cela reste très compliqué pour générer des revenus.

On peut monétiser ses vidéos. Le but de Tik Tok est de motiver les créateurs à publier toujours plus de contenus. Pour toucher de l’argent, il faut avoir plus de 18 ans, résider en France, avoir plus de 10 000 abonnés, avoir réalisé 100 000 vues dans les 30 derniers jours, publier des contenus originaux qui respectent les règles de Tik Tok. On peut gagner 1 euro pour 1000 vues, une vidéo qui fait 100 000 vues rapporte 1000 euros. Certains influenceurs gagnent de vraies petites fortunes.