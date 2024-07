Ninja Creami, la nouvelle machine à glace que tout le monde s’arrache

C’est l’été et on adore déguster de bonnes glaces. On peut les acheter au supermarché, chez son pâtissier, son glacier, mais on peut aussi les faire soi-même. Il existe sur le marché différents modèles de sorbetières, turbines. Actuellement, une machine fait fureur, la Ninja Creami. Cette nouvelle machine prépare des crèmes glacées, des sorbets, des milk-shakes. Elle vous promet de très bons moments de bonheur gustatif.

Elle dépoussière la bonne vieille sorbetière

Avec Ninja Creamy, nul besoin d’attendre 12 heures comme avec une sorbetière. Elle ne prépare pas à proprement dit la glace, mais elle change la texture. Ce n’est pas un simple blender. Lorsque vous mettez la préparation dans le bol, la lame descend progressivement afin de bien brasser le mélange et peaufiner la texture.

Vous pouvez réaliser avec cette machine des crèmes glacées, des sorbets, des glaces italiennes, des milk-shakes, des glaces avec des toppings. Un carnet de recettes vous est fourni avec la machine avec des recettes comme la glace à la pâte à tartiner, la glace italienne à la vanille, la glace avec des morceaux d’Oreo, un délice.

Investir dans une machine à glace

On peut à sa guise concevoir toutes les recettes que l’on désire avec les parfums de son choix. On mixe les ingrédients, les fruits et on évite tous les arômes de synthèse. On peut réaliser des glaces avec du lait d’amande et de coco. La Ninja Creamy ne prend pas trop de place. Elle sera parfaite sur le plan de travail, toujours prête pour réaliser de bonnes glaces. Son seul petit défaut reste le bruit. La ninja Creamy a révolutionné les machines à glace présentes sur le marché.

Elle offre une grande polyvalence et une personnalisation très intéressante. Son design est contemporain, élégant. Elle est vendue avec 3 pots en plastique avec leurs couvercles. On peut acheter des pots supplémentaires, 20 et 30 euros les 4. La machine est vendue sur Amazon au prix de 179 euros.