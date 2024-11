Pour se créer un vrai petit cocon, la méthode « house hushing »

Rentrer chez soi doit s’apparenter à un moment de bonheur. Pour privilégier la détente, la relaxation, quoi de plus apaisant que de se retrouver dans un univers ordonné. La maison doit être un refuge, un endroit où l’on se sent bien, protégé. Le télétravail a mis en avant l’univers de la maison. Pour qu’elle ne se transforme pas en un cocon trop bruyant, trop désordonné, pourquoi ne pas privilégier la méthode « house hushing » ?

Qu’est-ce que le « house hushing » ?

Cela pourrait se traduire tout simplement par maison silencieuse. Le principe est simple. Il faut faire le vide autour de soi afin de se concentrer sur l’essentiel, le bien-être. On évite tout ce qui pourrait déclencher du stress, un mal-être.

On recherche avant tout l’ordre, l’apaisement. Il faut à tout prix éviter de surcharger les pièces d’objets, de meubles inutiles. Il convient de faire le grand ménage. Chaque chose doit être à sa place.

Un intérieur zen pour vivre mieux

L’ordre est le maître mot de la tendance « house hushing ». On privilégie également les teintes douces comme le beige, le taupe, le gris clair. On opte pour des matières comme le bois, le coton, les fibres naturelles.

Il faut absolument jouer la carte de la simplicité. Les meubles seront bas avec des formes non agressives. Le plus important est de ne pas accumuler les bibelots, toutes les choses inutiles. On garde en tête que la méthode « house hushing » est une maison parfaitement ordonnée. Le bazar n’a pas sa place.