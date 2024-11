Imaginez-vous en train de vous prélasser dans un bain chaud après une longue journée… Mais votre douche actuelle ne permet pas ce moment de détente tant désiré. Le remplacement d’une douche par une baignoire est devenu un projet de plus en plus populaire chez les propriétaires qui souhaitent maximiser leur confort quotidien. Cette transformation, bien que technique, peut métamorphoser votre salle de bain en véritable havre de paix.

Avant de vous lancer dans l’aventure du remplacement de votre douche par une baignoire, il est essentiel de comprendre les enjeux de ce projet. Entre contraintes techniques, budget à prévoir et choix des équipements, chaque détail compte pour une réalisation réussie. Notre guide complet vous accompagne pas à pas dans cette transformation, des premières mesures jusqu’à votre premier bain.

Que vous souhaitiez gagner en confort, augmenter la valeur de votre bien ou simplement profiter des bienfaits d’une baignoire, découvrez toutes les étapes clés pour mener à bien votre projet de remplacement. Des conseils d’experts, des astuces pratiques et un accompagnement détaillé vous attendent pour transformer votre rêve en réalité

Quel budget prévoir pour remplacer votre douche par une baignoire en 2024 ?

Avant de vous lancer, prenez le temps d’évaluer votre espace. Une baignoire standard nécessite au minimum 170 cm de longueur et 70 cm de largeur. Votre sol doit également supporter un poids conséquent. N’oubliez pas : une baignoire remplie peut peser jusqu’à 300 kg.

Le coût total varie selon vos choix. Comptez entre 3000€ et 7000€ pour l’ensemble du projet. La main d’œuvre représente 300€ à 1000€ selon la complexité. Les matériaux constituent la plus grosse part du budget. Une baignoire classique coûte entre 200€ et 1000€. Les modèles balnéo peuvent atteindre 3000€.

