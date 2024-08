Que planter en août au potager pour se régaler en automne ?

Avoir un jardin reste très gratifiant. Certes, cela demande du temps, de l’investissement, mais récolter ses propres fruits et légumes, quel bonheur. On peut être auto-suffisant si le potager est suffisamment grand. Actuellement, on récolte le fruit du travail de ce printemps, tomates, des petits pois, haricots verts, salades, courgettes. Le mois d’août est le moment pour planter une grande variété de légumes dans votre potager.

L’été est bientôt fini

Le 21 septembre, on entre dans l’automne avec ses avantages et ses inconvénients. Il n’est pas encore temps de ranger les outils. Il reste du travail à réaliser au jardin. Le mois d’août offre une opportunité pour cultiver certains légumes qui vous régaleront dans quelques semaines. Radis, roquette, épinards, carottes, chou, laitue, navet, poireau, betterave, c’est le moment de les planter au potager.

Assurez-vous que le sol est bien préparé, mettez du compost ou de l’engrais organique. Il vous suffit ensuite de planter les plants, de semer les graines en respectant bien les instructions pour chaque produit. Les radis ont besoin de soleil, la salade doit bénéficier d’un peu d’ombre.

Prendre soin de son potage avant l’automne

Pensez bien à arroser surtout si les journées sont chaudes. Lee désherbage est nécessaire pour avoir de beaux légumes. Arrosez le soir lorsque le soleil a disparu, les plantes pourront ainsi bénéficier de l’humidité toute la nuit.

Cultiver ses propres fruits et légumes offre de multiples avantages. Le goût sera incroyable, vous serez ce que vous mettrez dans vos assiettes. Vous ferez aussi de très belles économies. Le jardinage est une activité relaxante, qui déstresse. Vous ferez de l’exercice tout en vous détendant. Cultiver un potager, c’est bon pour la santé, le moral.