Comment bien choisir le cartable de votre enfant ?

Le tout premier cartable date de 1882 date à laquelle l’école est devenue obligatoire. Aujourd’hui, il fait partie du quotidien des élèves depuis la maternelle. C’est l’élément incontournable de la rentrée. À chaque parent de trouver le modèle idéal, celui qui accompagnera l’enfant tout au long de l’année.Plusieurs critères de sélection entrent en jeu quant à son choix.

Fille, garçon, le choix est vaste

Il y en a pour tous les goûts, les budgets. Il est essentiel d’opter pour un modèle qui plaira à l’enfant, il faut aussi qu’il soit adapté à son âge, sa morphologie. Classique, à roulettes, pas question de négliger le bien-être de l’enfant. Le cartable est bien plus qu’un accessoire. Il joue un rôle primordial dans le quotidien des enfants. Le meilleur cartable sera celui qui respectera le dos de l’enfant, qui favorise une posture saine.

Il faut qu’il soit suffisamment grand afin d’y ranger cahiers, crayons, livres. Attention, il faut que le poids du cartable ne dépasse pas 10¨% du poids de l’enfant. C’est rarement respecté, les élèves transportent des cartables bien trop lourds pour eux. Un enfant de 30 kg ne doit pas porter un cartable pesant plus de 3kg.

Un modèle confortable

Bien souvent la tentation est grande. Les enfants sont attirés par des modèles à l’effigie de leurs héros et le confort est secondaire. Il faut néanmoins privilégier un modèle avec des bretelles rembourrées, ajustables. L’enfant pourra ainsi mieux répartir le poids et réduire les douleurs dorsales. Le cartable avec plusieurs poches est une bonne option. Les affaires scolaires seront mieux organisées, le poids sera plus équilibré.

Il est judicieux de choisir un cartable de qualité, solide. Le design est aussi important. Les couleurs vives, les supers héros sont des tendances pourtant, il est préférable d’opter pour un modèle plus neutre, l’enfant se lassera moins. Le point le plus déterminant reste le poids. L’éducation nationale n’a pas encore trouvé le moyen de réduire le poids des cartables.