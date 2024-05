Un alpiniste népalais a atteint le sommet de l’Everest pour la trentième fois

Ce mercredi 22 mai, l’alpiniste népalais Kami Rita Sherpa est parvenu au sommet de l’Everest pour la trentième fois, il a battu son propre record. À 54 ans, cet homme a atteint le plus haut sommet du monde alors qu’il est guide de montagne depuis plus de vingt ans. Il l’a gravi pour la première fois en 1994, c’était pour une expédition commerciale et depuis, il n’a cessé d’avoir pour objectif d’établir des records. L’Everest depuis quelques années est très sollicité, plus de 600 personnes sont parvenues à son sommet en 2023.

Le toit du monde, 8843 mètres d’altitude

L’Everest se situe au Népal en Chine. Son sommet est le rêve d’un bon nombre d’alpinistes. L’Everest est le défi le plus dangereux, la montagne la plus mortelle du monde. Sa forme est semblable à une pyramide en raison de ses glaciers. Il s’élève à la frontière de deux pays d’Asie, le Népal et la Chine. Son pic est considéré comme l’endroit le plus beau du monde, mais aussi le plus dangereux. De nombreux alpinistes sont restés prisonniers de ses falaises, plus de 235 grimpeurs ont trouvé la mort en tentant d’escalader l’Everest. Le chiffre reste flou, car tous ceux qui escaladent ne s’inscrivent pas. En dépit du danger, du manque d’oxygène, de l’air glacial, l’Everest reste un rêve.

Mais qu’a-t-il de si particulier ?

Pour gravir l’Everest, il faut payer. Le prix minimum est de 30 000 dollars si vous le faites seul. Des compagnies de voyages proposent des expéditions guidées pour 60 000 dollars. Si vous optez pour un service VIP, cela vous coûtera plus de 90 000 dollars. Le gouvernement népalais perçoit une taxe pour tous les étrangers qui désirent gravir l’Everest. Elle varie de 11 000 à plus de 25 000 dollars. Pour escalader le plus haut sommet du monde, il faut de l’équipement et cela coûte cher. Le plus jeune qui a gravi l’Everest est américain de 13 ans, il a réussi à le faire du côté nord en 2010. Il faut environ 40 jours pour gravir l’Everest, car il faut habituer le corps au changement d’altitude. Pour arriver au sommet, il existe plus de 18 chemins différents. La température peut descendre jusqu’à moins de 62°C. L’Everest a été créé il y a plus de 60 000 millions d’années.