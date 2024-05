Pourquoi fait-il si mauvais en ce moment, cela va-t-il s’arranger ?

La France connaît depuis quelque temps une météo particulièrement humide, morose. La pluie, le vent, le froid et les orages sont de la partie. Depuis plusieurs semaines, on assiste à une « goutte froide », ce phénomène nous amène de l’air froid, du nord. Les perturbations s’enchaînent ainsi que les inondations dans de multiples régions. Le parapluie est d’actualité, il accompagne notre quotidien pour notre plus grand désarroi.

La « goutte froide » est située à plus de 5000 mètres d’altitude et descend jusqu’à nos latitudes. Le printemps va se terminer dans quelques jours et le soleil n’aura fait que de très rares apparitions.

Comment l’été va-t-il être ?

Il est vrai que la France manquait d’eau, les nappes phréatiques étaient à sec dans bien des régions, mais aujourd’hui, tout le monde en a marre de ce temps pluvieux et froid en mai. Les anciens disaient que c’était le plus beau mois de l’année, ce n’est plus vrai aujourd’hui. Les températures avoisinent les 12° pour les minimums et oscillent entre 17 et 20° pour les maximales.

Les pluies restent abondantes dans le nord-est et des orages peuvent reprendre du service. La seule question que l’on peut se poser, cela va-t-il durer ? Le froid devrait persister encore quelques jours tout comme la pluie. Où est passé le printemps ? Le temps influe sur le moral, tout le monde commence à désespérer de cette météo catastrophique.

Quelles sont les tendances pour cet été ?

Nous vivons actuellement une météo qui n’est pas printanière. On rêve de soleil, de barbecue, de piscine, de températures clémentes. Quelles sont les prédictions pour l’été 2024 ? Il semblerait que l’été sera plus chaud qu’à la normale. Les mois de juillet et août devraient être ensoleillés et chauds. Le mois de juin quant à lui nous réserve des températures agréables, 1 à 2° supérieures à la normale.

Les prévisions pour cet été restent néanmoins assez contrastées selon les régions. Les orages devraient être présents dans les Pyrénées, le centre, le nord-est. Le printemps a été particulièrement humide dans de nombreuses régions avec des inondations. La météo anime toutes les conversations. Une tendance plus chaude se confirme selon Météo France pour juillet et août.