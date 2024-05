Ikea fait l’unanimité avec son canapé modulable qui existe en plus de 15 coloris

Ikea est une firme qui attire de nombreux consommateurs. Il existe à travers le monde plus de 400 magasins. Cette marque est connue pour ses meubles en kit, sa décoration. Si vous pensez ameublement, de suite Ikea titille les neurones. La société a su s’imposer au fil des années avec son concept innovant. Aujourd’hui, Ikea est en pleine forme 70 ans après la parution de son premier catalogue. Ikea possède de nombreux atouts, stratégie de vente, prix abordables, points de vente. L’entreprise suédoise est devenue numéro un dans l’immobilier, la décoration.

Une des entreprises préférées des Français

Ce n’était qu’au départ qu’une petite entreprise de vente par correspondance dans la campagne suédoise. Aujourd’hui, c’est une marque reconnue à l’international. Elle offre du design, du confort, un grand choix de produits à des prix abordables. Les magasins Ikea sont très populaires, on y trouve tout ce dont on a besoin pour aménager son logement. De la petite cuillère à la plante en passant par le tapis, la literie, la cuisine, la chambre, le salon, on se rend à Ikea pour acheter, mais aussi pour se promener. Même si vous n’avez rien prévu comme achat, vous ressortirez du magasin avec quelque chose, c’est une certitude. Ikea cartonne dans le monde entier avec ses meubles en kit;

Un canapé modulable qui remporte tous les suffrages

L’ameublement est un point déterminant pour les Français, ils y sont très attachés. Le canapé est le produit indispensable. Il existe chez Ikea dans différents modèles à des prix très variés. Dans son dernier catalogue, Ikea a mis à l’honneur un canapé modulable à trois places du modèle Soderhamn. Il a tout pour plaire. Son assise profonde est très confortable. Les coussins du dossier apportent un soutien sans faille. Le canapé est muni de pieds hauts, ce qui permet le passage de l’aspirateur. Vous pouvez agrandir le canapé en y ajoutant un ou deux modules. Ce canapé de 189 cm de long se distingue, car il est proposé en 15 coloris, le choix est large, gris, rouge, orange, vert, bleu, beige… Les prix évoluent en fonction des couleurs, le beige est vendu au prix de 449 euros. Les consommateurs ont adopté ce canapé, allez-vous craquer vous aussi ?