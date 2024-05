Il a dépensé plus de 200 euros pour un colis perdu, avez-vous déjà tenté l’expérience ?

La vente de colis perdus est très tendance. Aujourd’hui, de nombreuses personnes se sont déjà laissées tenter par ces achats mystérieux. Maxime, 19 ans, étudiant en communication à Strasbourg a acheté un colis perdu et il s’est retrouvé avec des objets quelques inattendus, un autoradio, dix polos rouge, des vêtements de femme, le déguisement d’un manga, un chargeur de téléphone, un kit à ravioles, une robe de satin orange, une invitation pour un mariage.

Le succès des colis perdus

Le phénomène prend de l’ampleur. Des sociétés se spécialisent dans la revente de colis perdus. Aujourd’hui, il est impossible de passer à côté de ce que l’on nomme » colis perdus ». On les retrouve en ligne, dans les galeries marchandes. Ils sont vendus au poids, généralement de 10 à 40 euros le kg.

Pour tous ceux qui vendent ce type de colis, pour attirer les clients, ils n’hésitent pas à dire qu’ils peuvent contenir de très belles surprises, des objets connectés, des livres, des vêtements de luxe, de la déco tendance, des jouets. Ils oublient souvent de signifier que la plupart du temps ces colis contiennent des objets de très peu de valeur, des articles achetés sur Temu, Shein, AliExpress;

Pourquoi un tel phénomène ?

On parle autant des colis perdus, car la loi interdit la destruction des invendus. Des entreprises se sont alors créées autour de ces colis afin d’éviter le gaspillage, mais aussi pour des questions financières. Si vous achetez un de ces colis, vous pouvez bien tomber, mais parfois la surprise est moins agréable. On se retrouve avec des objets sans intérêts qui finiront au fond d’un placard ou peut-être à la poubelle. Avec le succès de Vinted, on assiste aussi à des ventes en masse d’objets de toutes sortes.

La vente des colis perdus est en plein boom, ils nous rappellent l’enfance avec ces surprises que l’on aimait recevoir. Bonne affaire ou loterie , des milliers de personnes ont déjà tenté l’expérience et achètent des colis perdus comme cet étudiant à Strasbourg qui s’est retrouvé avec une robe orange et un carton d’invitation pour un mariage.