La tendance déco qui ne passe pas inaperçue

La décoration intérieure prend une place très importante dans la vie des Français. On aime se retrouver à l’aise chez soi, dans un univers qui nous correspond. La tendance est également un facteur déterminant. En 2025, un élément prend racine dans nos appartements. Si vous êtes un amateur de café, cela devrait vous ravir. Le coin dédié à cette boisson devient un élément déco dans nos cuisines.

Finie la cafetière dissimulée

Aujourd’hui, on aime se retrouver autour de la machine à café. Elle s’impose avec élégance comme étant un élément essentiel. Les tasses ne sont plus cachées dans le placard, mais elles sont mises en valeur autour de la machine tout comme le café, le sucre et autres gourmandises. La tendance « coffee corner » repose sur trois éléments essentiels, organisation, mise en valeur et harmonie. Optez pour un joli contenant en verre pour les grains de café. L’arôme sera protégé et cela apportera un bel élément déco. Mettez vos tasses préférées en valeur. Utilisez un plateau en bois pour regrouper tous les éléments, sucres, cuillères, tasses. Vous serez étonné du résultat très élégant.

Intégrez un coin café dans sa cuisine

Aujourd’hui, les cuisines sont le plus souvent ouvertes sur le salon. Si vous possédez un plan de travail, un bar, c’est l’endroit parfait pour installer votre « coffee corner ». Pour personnaliser cet espace, n’hésitez pas à agrémenter le lieu d’une plante verte et quelques petits éléments comme un cadre illustré d’une citation sur le café. À vous de chercher la décoration qui vous correspond le mieux. Pourquoi ne pas intégrer une petite guirlande lumineuse ? Elle apportera de l’élégance, de la chaleur pour toutes vos pauses café. Autrefois la cafetière n’était qu’un produit d’électroménager fonctionnel. Actuellement, elle devient l’élément déco majeur. Le café est l’une des boissons préférées des Français. Redonnez au café toute sa notoriété en lui créant un espace à votre image.