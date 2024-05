Les commandes Shein, Tenu explosent, le fret aérien n’arrive plus à suivre

L’essor de ces deux plateformes est sans précédent. On y trouve tout ce dont on a besoin et à des prix défiant toute concurrence. Ce succès n’est pas sans risque. Il perturbe le fret aérien mondial. Ces deux entreprises chinoises d’e-commerce envoient leurs marchandises par avion cargo mais cela ne suffit plus tellement le volume est grand.

Des chiffres qui donnent le tournis

Pour l’environnement, cela n’est pas très bon. En effet, tous ces avions qui transportent les marchandises n’arrivent plus à suivre et les vols s’accentuent, la planète souffre. Il faut bien le reconnaître, pour l’environnement, c’est un désastre. Tous ces produits vendus par Shein, Tenu sont très peu chers et cela pousse à une consommation excessive. Ces deux géants chinois du commerce en ligne battent tous les records en Europe.

A coups de promotions, de cadeaux, de prix ultra compétitifs, de livraisons rapides ou presque, les Français sont devenus accros de ces plateformes. Comme elles ont beaucoup compté sur le fret aérien, aujourd’hui il est souffrance. Les livraisons tardent parfois car le fret aérien n’arrive plus à suivre. Cet appétit gigantesque pour Shein, Tenu met-il en danger la planète ? Plus de 9000 tonnes sont transportées par avion chaque jour soit l’équivalent de 88 boeing 77.

Des produits qui ne transitent pas par la mer

Cela serait beaucoup trop long. Les consommateurs veulent leurs produits rapidement donc ces deux plateformes ont opté pour le fret aérien. Aujourd’hui, il se trouve complètement chamboulé. Les chiffres donnés par Forbes sont très inquiétants, 9000 tonnes transitent par jour. Les vols aériens représentent 2,9% des émissions de dioxyde de carbone, il serait responsable de plus de 6% du réchauffement climatique.

Tous ces avions qui transportent les marchandises de ces deux plateformes n’arrangent pas les choses. Les cargos partent de la Chine pleins et reviennent à vide pour charger à nouveau. Le fret aérien n’a jamais eu autant de succès et une croissance aussi rapide, plus 20% de chiffres d’affaires. Les deux plateformes pensent à demain et cherchent un moyen pour faire baisser les coûts de transport.