La cigarette électronique, est-elle vraiment sans danger pour la santé ?

Le vapotage est devenu au fil du temps une habitude pour de nombreuses personnes. Il remplace la cigarette traditionnelle et ses méfaits pour la santé. La cigarette électronique impacte-t-elle la santé respiratoire ? Avec ou sans nicotine, faut-il se méfier de ce produit très tendance ? Le marché des cigarettes électroniques est en plein essor, un chiffre d’affaires estimé à plus de 1,2 milliard d’euros. Plus de 37,5% des Français l’auraient déjà essayé et 5,4% l’auraient adopté finalement.

Un succès sans précédent

Selon la fédération France Vapote, la cigarette électronique aurait permis à plus de 2 millions de personnes d’arrêter de fumer. Pourtant, les effets de la cigarette électronique sur la santé sont encore très flous. Des études ont démontré que même sans nicotine, les personnes qui utilisent la cigarette électronique peuvent développer des pathologies respiratoires. Le vapotage est souvent présenté comme une alternative plus saine que le tabac.

Les cigarettes électroniques sont des dispositifs à batterie qui produisent de la vapeur qui est inhalée par l’usager. De nombreux e-liquides contiennent de la nicotine, mais aussi du glycérol, du propylène glycol, des arômes, des substances chimiques qui peuvent présenter certains risques pour la santé. Des professionnels de santé mettent en garde contre l’utilisation de la cigarette électronique, car elle peut provoquer des maladies respiratoires graves, la cause et les produits chimiques.

La nicotine, un produit addictif

Les e-liquides de vapotage peuvent contenir de la nicotine. Ce n’est pas la cigarette électronique qui pose problème, mais c’est la nicotine qui entraîne une dépendance supérieure à celle de l’héroïne. Il est donc recommandé de ne pas encourager la cigarette électronique auprès des plus jeunes sous le prétexte que cela est moins grave que le tabac. À l’heure actuelle, on ne connaît pas vraiment les dangers de la cigarette électronique.

Certes, il n’y a pas les goudrons, le monoxyde de carbone, mais on ne sait pas précisément ce que l’inhalation des e-liquides sur le long terme. Il faut au moins 30 ans pour avoir un recul suffisant. La cigarette électronique est moins dangereuse que le tabac, mais elle n’est pas pour autant inoffensive.