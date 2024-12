Vous ressentez le blues de Noël

Les fêtes de fin d’année sont bien souvent pour de nombreuses personnes un moment difficile à vivre. Noël n’est pas joyeux pour tout le monde. Cette période est marquée par une tristesse, un blues. Noël peut être stressant. On a alors qu’une envie, que les jours passent très vite. Le manque d’argent, la solitude peuvent être des facteurs aggravants. Le blues de Noël, de quoi s’agit-il ?

Un sentiment de tristesse

Cela commence généralement dès la fin du mois de novembre jusqu’au Nouvel An. Ce trouble reconnu peut affecter la personne qui en souffre à ne pas profiter pleinement de la période festive . On se sent fatigué, angoissé, stressé, incapable de vivre le moment présent. Le sommeil est perturbé, on ressent un sentiment de solitude. Il est possible d’apaiser cette déprime passagère en veillant à contrôler sa santé mentale. Les problèmes financiers, la solitude peuvent aggraver les problèmes de santé mentale existants. De nombreuses personnes sont seules à Noël et cette fête peut très vite devenir un vrai cauchemar.

La tristesse de Noël se fait ressentir

L’euphorie des collègues de travail, les rues animées, le fait d’imaginer les autres entouré de leur famille, de leurs amis vous plongent dans le désarroi, cela vous démoralise. Vous êtes atteint par le blues de Noël. La période des fêtes de fin d’année ne rime pas toujours avec bonheur, partagé. Il ne faut pas culpabiliser, on a le droit d’être triste, mélancolique durant cette période. Il existe un exercice simple qui peut vous aider à relativiser. Notez tous les éléments, les rencontres positives. Un sourire avec un inconnu, la tendresse de son animal de compagnie peut suffire à égayer la journée. Sachez aussi qu’il existe des associations qui proposent un repas festif pour la soirée de Noël, renseignez-vous auprès de votre commune. Il serait dommage de passer à côté de ce moment de partage.