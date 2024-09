Cet automne, le tartan est tendance

Si vous souhaitez suivre la mode de la rentrée, optez pour le tissu star, le tartan. Dans les années 70, le tartan est devenu un tissu identitaire. Aujourd’hui, il se retrouve sur le devant de la scène. Ce tissu à carreaux offre son grand retour sur tous les podiums, dans les dressings féminins et masculins.

Le tartan s’impose

Cet automne, cet hiver, cette étoffe écossaise va vous accompagner, c’est incontournable. Le tartan se hisse déjà sur tous les podiums, il est adopté par les stars du monde entier. Ce tissu a su traverser les années sans jamais prendre une ride. Il est devenu icône du style british, il a même été sublimé par les punks.

Le tartan aujourd’hui se fraye un chemin dans les plus grandes maisons comme Dior, Ralph Lauren et chez la jeune créatrice Jeanne Friot. Le tartan se porte aussi bien au féminin qu’au masculin, jupe, robe, costume, chaussure, accessoires, à vous de choisir la pièce qui saura vous sublimer, vous mettre en valeur.

La tendance incontournable, le tartan

Fini les maillots de bain, la plage, les sandales, il est grand temps de passer à la rentrée avec son lot de pièces tendances. Il sera difficile de zapper le tartan tellement oon le retrouve partout cette saison. Ce tissu écossais revient en force cet automne.

Les collections ont délaissé le streetwear pour un look plus élégant. Le tartan s’impose dans toutes les garde robes, vestes cintrées, jupes longues, pantalons. Pourquoi ne pas être un peu plus audacieux et opter pour un manteau en tartan. Vous pouvez même choisir le total look et porter des bottes en tartan. Vous êtes désormais prête à affronter la saison. Le tartan est apparu au XVIIème siècle et durant de nombreuses années, il a été le symbole de l’Ecosse. Aujourd’hui, il revient en force.